Якутск, 27 мая, 2016, 06:21 — ИА Регнум. Прокуратура Якутии инициирует проверку госструктур и компаний, имеющих отношение к строительству детского сада в селе Сегян-Кюель.Новое дошкольное учреждение в стало аварийным сразу после сдачи в эксплуатацию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта, в действиях должностных лиц Кировского наслега и Кобяйского района надзорное ведомство будет искать признаки халатности, а строительную компанию проверят на мошенничество.

ud.kmvcity.ru Прокуратура начала проверку

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Напомним, по факту строительства детского сада в Кобяйском районе, которое обошлось в 29 миллионов рублей, в ОНФ обратилась одна из активисток движения. В село Сегян-Кюель выезжала правительственная комиссия, в состав которой вошел руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Александр Жураковский.

«Все факты, изложенные в письме, подтвердились, — отметил он. — Проектная документация по новому зданию детсада №10 «Хатынчаан» была составлена без учета особенностей местности, на которой расположен объект строительства. В результате после трех месяцев эксплуатации фундамент осел, в помещениях дошкольного учреждения стали образовываться трещины на стенах здания, пошли деформации на потолке и по полу».

Комиссией был составлен соответствующий акт, детский сад был закрыт на капитальный ремонт. Региональный исполком ОНФ обратился с запросом в республиканскую прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, новый детский сад в якутском селе Сегян-Кюель стал разрушаться через 4 месяца после сдачи в эксплуатацию из-за многочисленных трещин несущих и внутренних стен. Возникла прямая угроза обрушения здания, и районная межведомственная комиссия, признав реальную опасность для здоровья и жизни детей, закрыла детский сад. Воспитанников дошкольного учреждения разместили в двух старых приспособленных помещениях — местной столовой и бывшем здании магазина.