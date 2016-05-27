Новомосковск, Тульская область, 27 мая, 2016, 05:57 — ИА Регнум. Пожар в одном из цехов химического предприятия «Азот» в Новомосковске, произошедший в результате ЧП в ночь на 27 мая, полностью ликвидирован. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

tulapressa.ru Цех химического предприятия

«По состоянию на 02:17 объявлена локализация возгорания, на 02:25 — ликвидация открытого горения, на 04:45 — полная ликвидация последствий происшествия», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В ликвидации последствий происшествия было задействовано 46 человек и 14 единиц техники.

Ранее в Центральном региональном центре МЧС России сообщили, что в результате нарушения технологического процесса в одном из цехов предприятия, по предварительным данным, взорвалась компрессорная установка, произошло частичное обрушение здания и возгорание.

В результате ЧП имеется один пострадавший, он был направлен в Новомосковскую городскую клиническую больницу. По сведениям МЧС, угрозы его жизни нет.

Новомосковский «Азот» — одно из крупнейших химических предприятий в России, производит аммиак и азотные удобрения.