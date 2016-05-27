Пекин, 27 мая, 2016, 05:48 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов провинции Чжэцзян задержали 43 граждан КНР, подозреваемых в торговле украденных iPhone. Ущерб, нанесенный злоумышленниками, оценивается в 100 млн юаней ($15 млн).

s.appleinsider.ru Партия айфонов

Только в одном из многочисленных арендуемых участниками группировки помещений было обнаружено более 900 устройств от Apple. Как сообщили в провинциальном бюро общественной безопасности, преступники незаконным путем добывали личную информацию о владельцах, после чего снимали заводскую блокировку телефонов для дальнейшей перепродажи устройств, пишет «Чжунго жибао».

Кроме того, злоумышленники занимались шантажем владельцев потерянных iPhone, чья личная информация обладала ценностью. По словам сотрудников полиции, от жертвами мошенников стали несколько тысяч жителей Китая.

Некоторые участники банды уже начали давать признательные показания. В ближайшее время всем 43 мошенникам будет представлено официальное обвинение.