Хабаровск, 27 мая, 2016, 05:46 — ИА Регнум. В Хабаровском крае сегодня, 27 мая, начали пересчитывать бюллетени предварительного голосования «Единой России», а также сверять все нормативные документы. После обращения в Федеральный оргкомитет действующего депутата Госдумы РФ Бориса Резника, который посетовал на нелегитимность праймериз, местный комитет вынужден доказывать прозрачность процедуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

knews.kg Подсчёт голосов

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Решение о проведении пересчёта бюллетеней прокомментировал председатель хабаровского регионального оргкомитета Сергей Луговской. Он заявил, что правящая партия предпринимает такие меры, чтобы население Хабаровского края не сомневалось в главных принципах праймериз: конкурентности, открытости и легитимности.

«Несмотря на то, что предварительное голосования в регионе признано состоявшимся, пересчет бюллетеней на данный факт никак не повлияет. Эта процедура призвана подтвердить, что партия действует максимально прозрачно и только в интересах избирателей», — подчеркнул Сергей Луговской.

Самого Бориса Резника на процедуру сверки бюллетеней и нормативных документов не позвали, однако пригласили его представителей.

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Отметим, что скандал в Хабаровском крае разразился 23 мая. Борис Резник заявил о серьёзных нарушениях, которые были допущены накануне в ходе предварительного голосования «Единой России». Участник праймериз по округу № 69 заподозрил секретаря регионального отделения партии Сергея Луговского в том, что тот способствовал массовому вбросу бюллетеней.

Кроме того, не обошлось и без фамилии мэра Хабаровска, который ранее снял свою кандидатуру с участия в предварительном голосовании. Борис Резник заявил, что якобы звонил Александру Соколову, чтобы тот смог повлиять на нарушителей легитимности, однако услышал в ответ следующее: «Всякое бывает на выборах…».

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После этого звонок раздался у секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова, ведущего передачи «Момент истины» Андрея Караулова и замминистра МВД Александра Савенкова. На один из участков, по словам Резника, тут же приехали полицейские, члены комиссии вышли с бюллетенями и уехали в предвыборный штаб. В общей сложности действующий депутат Госдумы зафиксировал факты фальсификации на 15 избирательных участках.

Интересен и тот факт, что в присутствии на подсчёте голосов отказали наблюдателю от ОНФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам Сергей Мазунин, пояснив, что был выставлен за дверь. Он отметил, что беспредел творился на участке в школе №29 Хабаровска.