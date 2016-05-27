Токио, 27 мая, 2016, 05:39 — ИА Регнум. Урегулирование конфликта на Украине возможно только дипломатическим путём и с соблюдением норм международного права. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита G7 в Японии.

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«Мы сохраняем единство и убеждённость в том, что конфликт на Украине может быть урегулирован только дипломатическим путём и на основе норм международного права, при соблюдении суверенитета, целостности и независимости Украины», — приводит текст документа телеканал RT.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в итоговой декларации саммита лидеры G7 связали отмену санкций против Москвы с «полной реализацией Россией Минских соглашений». В то же время, в документе отмечена важность диалога с российской стороной.