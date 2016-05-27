Гуанчжоу, Китай, 27 мая, 2016, 05:33 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Гуандун сообщила о новом случае заражения вирусом H7N9, известным также как птичий грипп.

ntrzacatecas.com Случай заражения вирусом H7N9 в Китае

Вирус был обнаружен в крови 63-летнего мужчины из г. Мэйчжоу. В настоящее время пациент находится под медицинским наблюдением, врачи оценивают его состояние как критическое, пишет «Наньцзао жибао».

Как сообщил представитель комиссии, с начала года на территории провинции было зарегистрировано 12 случаев заражения вирусом H7N9, жертвами которого стали 4 человека. Большинство заразившихся до заболевания имели контакт с домашней птицей.

Вирус H7N9 является одним из штаммов птичьего гриппа. Первое заражение человека вирусом H7N9 было зафиксировано в 2013 г. С сентября 2015 г. по февраль 2016 г. в Китае было зафиксировано 44 случая заражения вирусом Н7N9, жертвами которого стали 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, предыдущий случай заражения вирусом был зафиксирован в апреле. H7N9 был обнаружен в крови у 43-летней женщины и ее 23-летнего сына.