Якутск, 27 мая, 2016, 05:49 — ИА Регнум. 26 мая в специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» и министерства охраны природы Якутии обнаружили в Вилюйском районе республики еще 2 фрагмента ракеты-носителя «Союз-2.1а», части которого падали на территорию региона после запуска с космодрома «Восточный». Один из них — обломок топливного бака размером 1,2×0,8 м, другой — топливовод 2,4×0,4 м, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства охраны природы Якутии.

minpriroda.sakha.gov.ru Фрагмент части ракеты-носителя «Союз-2.1а», запущенной с «Восточного»

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Специалистами республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга отобраны пробы воды с найденных частей и почвы рядом с ними. Для вывоза обнаруженных обломков готовят две вертолётные площадки.

По информации рабочей группы, на сегодняшний день в рамках поисковых работ найдено всего 8 фрагментов ракетоносителя. Экологические обследования проведены по местам падения всех фрагментов. По результатам замеров экспозиционная доза гамма-излучения в местах обнаружения данных фрагментов составила соответственно: 11, 13, 14 и 13 мкЗв/ч, что не превышает республиканский уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, ядовитых веществ гептила и гидразина в местах падения частей ракеты также не обнаружено. Таковы итоги исследования воды и почвы, проведённые аналитическим центром химического факультета МГУ.