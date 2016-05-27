Сеул, 27 мая, 2016, 05:25 — ИА Регнум. ВМС Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того как два судна КНДР, по мнению южнокорейской стороны, пересекли её границу в Жёлтом море, передаёт агентство Reuters.

vidashki.ru Предупредительный огонь

Как сообщили в южнокорейском генштабе, рыболовецкое судно и патрульный катер КНДР рано утром 27 мая пересекли так называемую Северную разграничительную линию. Отмечается, что после предупредительных выстрелов оба судна повернули обратно.

Северная разграничительная линия (Northern limit line) считается Сеулом фактической морской границей между двумя странами, однако в Пхеньяне считают, что линия раздела проходит южнее и данную границу не признают, в результате чего в акватории Жёлтого моря периодически возникают конфликты.