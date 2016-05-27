Южно-Сахалинск, 27 мая, 2016, 05:05 — ИА Регнум. Глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов уволил двух ректоров. Своих мест из-за должностной халатности лишились Игорь Минервин из Сахалинского государственного университета и Александр Ситников из Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Минобрнауки России Ливанов об увольнении ректора сахалинского вуза «Пусть отдыхает»

Соответствующее решение было принято на совещании руководителя Министерства образования и науки Дмитрия Ливанова с руководителями вузов страны. Глава ведомства объяснил, что Игорь Минервин из Сахалинского государственного университета и Александр Ситников из Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова уволены из-за многочисленных нарушений в подконтрольных им учреждениям.

Речь, в том числе шла о недостаточных темпах повышения заработных плат преподавателям, несвоевременности получения государственной аккредитации. Так, алтайский вуз и сегодня работает без аккредитации, а сахалинский работал без неё 90 дней.

«В результате такой халатности руководства вузов возникает масса проблем у студентов, обучающиеся лишаются отсрочки от армии, возникает риск того, что студенты не получат стипендии и социальные выплаты», — прокомментировал Дмитрий Ливанов.

Министр образования и науки РФ акцентировал внимание руководителей вузов страны на том, что получение государственной аккредитации — это вопрос персональной ответственности каждого ректора. А тот, кто законодательство не соблюдает, не может занимать кресло ректора.

Отметим, что на совещании ректор Сахалинского государственного университета Игорь Минервин отсутствовал. За начальника, который на тот момент пребывал на Алтае, пришлось краснеть одному из его заместителей.

«Вы ему передайте привет. Мы рады, что он отдыхает, пусть продолжает. С сегодняшнего дня он не работает, — заключил Ливанов.

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Как сообщало ИА REGNUM, студенты института экономики и бизнеса Приморской Государственной сельскохозяйственной академии обратились к министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову, поскольку оказались в тупиковой ситуации. Ректор ПГСХА Андрей Комин скрыл от учащихся тот факт, что институт не прошёл госаккредитацию, и дипломы гособразца им выдать не смогут. Об этом стало известно за несколько дней до государственных экзаменов, то есть в середине мая. Поддержать молодёжь решили и рядовые жители края, которые заявили об ударе по субъекту и пророчат гибель аграрного производства.