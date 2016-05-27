Москва, 27 мая, 2016, 04:50 — ИА Регнум. Росфинмониторинг ведёт консультации с заинтересованными сторонами о введении в России собственной регулируемой криптографической валюты, пишет 27 мая газета «Коммерсантъ».

therunet.com Битрубль

Как сообщил изданию замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, законопроекта на данный момент нет, но идея введения криптовалюты обсуждается с представителями банков, на встречах в Минфине и Центробанке. При этом уже разработаны некоторые основные принципы российской криптовалюты.

В частности, регулируемая российская криптовалюта не должна быть безэмиссионной, то есть не просто генерироваться компьютером как биткоин — у неё будет эмитент с правами и обязанностями. В Росфинмониторинге полагают, что эта деятельность будет лицензирована. Обменивать рубли или иную валюту на криптовалюту компании и граждане смогут на специальных электронных площадках по регламентированным правилам. Личность приобретающего криптовалюту будет обязательно идентифицироваться.

Предполагается, что эти принципы позволят застраховать от рисков использования криптовалюты в теневых схемах, защитить права добросовестных потребителей и, возможно, удешевить финансовые трансакции.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре минувшего года руководство платёжной системы Qiwi сообщало о проведении неформальных встреч с представителями Центробанка по вопросу использования в России криптовалюты под названием «битрубль».

В пресс-службе Центробанка тогда отметили, что глава банка Эльвира Набиуллина уже обращала внимание на риск использования цифровой валюты для проведения сомнительных операций, и потому регулятор детально изучает вопрос и при надобности займётся контролем данной сферы.