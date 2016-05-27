Магаданская область, 27 мая, 2016, 04:40 — ИА Регнум. Главным преимуществом закона о новых льготах для недропользователей станет освобождение от уплаты налогов на прибыль для тех, кто готов вложиться в отрасль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Магаданской области.

kapital.kz Добыча полезных ископаемых открытым способом

«Идет рассмотрение нового закона о дополнительных налоговых льготах для инвесторов в ДФО. Если в течение трех лет предприниматели и организации инвестировали в развитие производства не менее 50 млн рублей, то на определенный срок их освободят от уплаты налогов на прибыль и добычу полезных ископаемых», — пояснили в пресс-службе губернатора.

По мнению главы региона Владимира Печеного, закон о новых льготах по налогу на добычу полезных ископаемых станет еще одним преимуществом для инвесторов в Магаданской области.

В ближайших планах губернатора — совещание в Минэнерго с энергетиками и строителями энергомоста «Колыма — Чукотка». Проект оценивается в 14,5 млрд рублей.