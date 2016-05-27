Вашингтон, 27 мая, 2016, 04:19 — ИА Регнум. Компания SpaceX отложила запланированный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со таиландским телекоммуникационным спутником Thaicom 8 по меньшей мере на сутки, сообщается в микроблоге компании в Twitter.

engadget.com Falcon 9

«Из соображений предосторожности запуск отложен и состоится не ранее чем завтра для дополнительного анализа данных. Falcon 9 остаётся в здравии», — говорится в сообщении.

В свою очередь глава компании Илон Маск сообщил в своём микроблоге, что перед запуском был зафиксирован «незначительный сбой в движении привода двигателя верхней ступени». «Не риск для полёта, но всё же стоит исследовать», — добавил он.

Запуск Falcon 9 с мыса Канаверал в американском штате Флорида, запланированный на 00:40 по московскому времени, ранее был отложен на два часа.