Париж, 27 мая, 2016, 03:56 — ИА Регнум. Операция по поиску под водой бортовых самописцев разбившегося в Средиземном море лайнера A320 египетской авиакомпании EgyptAir будет начата в ближайшие дни. Об этом сообщили во французском Бюро по расследованию авиакатастроф (ВЕА), передаёт Agence France-Presse.

watafak.ru Чёрные ящики

Как уточняется, поиски будут начаты после прибытия к району авиакатастрофы гидрографического судна Laplace ВМС Франции.

Ранее глава египетской следственной комиссии Айман аль-Мокадем сообщил, что к поискам «чёрных ящиков» и обломков авиалайнера будет привлечена французская компания Alseamar, специализирующаяся на глубоководных поисках. Также ожидается, что к работам будет привлечена одни из итальянских компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая самолёт А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280 км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа. Днем позднее в 290 километрах к северу от Александрии в море были обнаружена обломки воздушного судна и вещи пассажиров.

Официальные версии крушения самолёта ещё не озвучены, однако власти Египта не исключают, что это был террористический акт.