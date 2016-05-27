Петропавловск-Камчатский, 27 мая, 2016, 03:50 — ИА Регнум. Предприятия в крупнейшем районе Камчатки — Елизовском, которые не используют в своем производстве очистные сооружения, не только загрязняют экологию, но и портят здоровье местным жителям. В частности, как рассказала корреспонденту ИА REGNUM эксперт регионального отделения ОНФ Тамара Куринова, в поселке Новоавачинский, где и работают указанные предприятия, онкозаболеваемость и заболеваемость органов дыхания в семь раз выше, чем по всему краю.

1september.ru Сброс отходов

По словам собеседника агентства, только в этом населенном пункте насчитывается более десяти нелегальных компаний, которые не имеют очистных сооружений и на протяжении многих лет загрязняют хозяйственно-бытовыми стоками, содержащими жиры и иные опасные отходы, сельхозугодья, водные объекты и всю прилегающую территорию.

«Этим они наносят непоправимый экологический ущерб. Мы уже потеряли ручей Безымянный, теряем сельхозугодья. Деятельность этих предприятий наносит большой вред близлежащим поселкам. Ситуацию нужно срочно исправлять», — отметила она.

Однако, как заявили в министерстве природных ресурсов края, не все так просто. Дело в том, что борьба с теми, кто не использует очистные сооружения, ведется, но на месте предприятий, закрытых по решению суда, открываются новые, которые продолжают работать по старой схеме.

Сами жители поселка рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что ситуация с экологией обостряется с началом лососевой путины, когда предприятия начинают обрабатывать рыбу. В местные ручьи попадают отходы, а вонь от переработки распространяется на несколько километров. Экологи и чиновники планируют разработать комплекс мер, который позволит решить проблему очистки водных объектов.