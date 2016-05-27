Петропавловск-Камчатский, 27 мая, 2016, 03:41 — ИА Регнум. На Камчатке вынесен обвинительный приговор в отношении 49-летнего жителя краевого центра, который признан виновным в насилии над тремя мальчиками-подростками. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя местного СКР Елена Матафонова, экспертиза признала мужчину страдающим педофилией, а он сам так и не признал своей вины.

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Однако, по словам собеседника агентства, суду хватило доказательств и мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. «Он знакомился с подростками через социальные сети и заманивал их к себе предложением заняться автоспортом. Жертвами мужчины стали три подростка в возрасте от 15 до 17 лет», — сказала Елена Матафонова.

Первое преступление мужчина совершил летом прошлого года. Он на своей машине привез двоих подростков 15 и 17 лет к себе в гараж под предлогом обучения их мастерству в автоспорте. Там он связал детей, а потом надругался над ними. Через пару месяцев после этого, он совершил преступление и в отношении еще одного подростка, которого также завлек предложением учиться мотоспорту.

Согласно заключению судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина обнаруживает признаки расстройств сексуального предпочтения в виде педофилии, в силу которой нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде амбулаторного лечения у психиатра.