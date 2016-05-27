Рязань, 27 мая, 2016, 03:28 — ИА Регнум. Губернатор Рязанской области Олег Ковалёв может досрочно уйти в отставку. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству.

crnews.ru Кресло

По информации издания, 68-летний Ковалёв, второй срок полномочий которого истекает в октябре 2017 года, может оставить пост по собственному желанию. Одной из причин такого решения называется состояние здоровья губернатора.

«Немолодой возраст не позволяет ему оставаться таким же активным, как прежде. А сейчас в сложившейся социально-экономической ситуации от руководителя требуется максимальная отдача», — прокомментировал один из собеседников издания.

Сообщается, что после ухода с поста губернатора Ковалёв может перейти на работу в Совет Федерации. Но для этого ему потребуется выдвинуть свою кандидатуру в одномандатном округе на довыборах в Рязанскую областную думу.

В числе потенциальных преемников Ковалёва на губернаторском посту называют одного из лидеров праймериз по одномандатному округу в области — сопредседателя регионального штаба ОНФ, депутата Госдумы Андрея Красова, а также замполпреда Центрального федерального округа Андрея Ярина, который в 2004—2005 годах работал вице-губернатором, главой правительства Рязанской области. Также издание напоминает, что на прошлых выборах серьёзную конкуренцию губернатору мог составить кандидат от «Патриотов России» Игорь Морозов, который отказался от борьбы в обмен на пост сенатора.