Новомосковск, Тульская область, 27 мая, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в ночь на 27 мая на химическом предприятии «Азот» в городе Новомосковске Тульской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.

tulapressa.ru Цех химического предприятия

«По предварительной информации, в результате нарушения технологического процесса произошёл хлопок в одном из цехов предприятия с последующим возгоранием», — сообщили в ведомстве.

К месту происшествия были направлены спасательные подразделения, службы жизнеобеспечения, медицинской помощи и полиция. По информации МЧС, в результате ЧП имеется один пострадавший, он был направлен в Новомосковскую городскую клиническую больницу.

На месте происшествия ведутся спасательные и аварийно-восстановительные работы. К настоящему времени пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Дальнейшая информация уточняется.

«Азот» — одно из крупнейших химических предприятий в России, производит аммиак и азотные удобрения.