Москва, 27 мая, 2016, 02:36 — ИА Регнум. Российская сторона 26 мая доставила 43 тонны гуманитарной помощи в сирийские города Дейр эз-Зор, Хербет эль-Кабу и Азизия. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Война

«В осаждённый боевиками «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещённая в России — ИА REGNUM) город Дейр эз-Зор российскими самолётами с использованием парашютных платформ доставлено 39 тонн продовольствия, полученного по линии ООН», — говорится в документе.

В населённый пункт Хербет эль-Кабу провинции Хомс доставлено три тонны гуманитарной помощи, в населённый пункт Азизия провинции Алеппо — одна тонна. Врачебная помощь оказана 52 гражданам, 24 из которых — дети. В населённый пункт Телль эн-Наам провинции Алеппо местным жителям доставлен хлеб.

Сообщается, что в настоящее время продолжается формирование гуманитарных конвоев для помощи жителям других населённых пунктов Сирии.