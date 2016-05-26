Москва, 27 мая, 2016, 02:24 — ИА Регнум. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу прекращения огня в Сирии, достигло 120. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны.рф Саперы Международного противоминного центра ВС России в Пальмире

«В течение суток заключены соглашения о примирении с представителями трёх населённых пунктов в провинции Хомс. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 120», — говорится в опубликованном документе.

Также в минувшие сутки были продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс и Хама. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 59.

По информации российской стороны, режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. За сутки было зафиксировано три нарушения в провинции Алеппо. Формирования «Джейш аль-Ислам» обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и миномётов городские кварталы города Алеппо: Аз-Загра, Эль-Халидия и Аль-Асад.

«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, ударов не наносили», — говорится в сообщении.