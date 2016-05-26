Москва, 27 мая, 2016, 01:10 — ИА Регнум. Сбои в движении поездов произошли вечером 26 мая сразу на двух линиях Московского метрополитена, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Enrico Donelli Метро

Пассажиров высадили на станции «Третьяковская» Калужско-Рижской линии. Как сообщается, в вагоне поезда ощущался запах гари.

Также сбой произошёл на Таганско-Краснопресненской линии. Как сообщили на «горячей линии» подземки, пассажиров высаживали на станции «Пролетарская», что послужило причиной задержки в движении поездов.