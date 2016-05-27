Москва, 27 мая, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, прибывшего с визитом на три дня в Крым, жители полуострова встретили жалобами на маленькие пенсии и высокие цены. Одной женщине удалось пробиться к премьер-министру, окруженному охраной:

Скриншот страницы twitter.com/Rus2Web Дмитрий Медведев — цитаты великих

«Пенсия — невозможно прожить. Цены бешеные, сил уже нет, неправильную индексацию нам рассчитывают. Обижают нас, не дают 4% даже! Что же такое 8 тысяч — это мизер! Ноги об нас вытирают» — выражает свое негодование женщина.

Медведев: «Мы вообще не принимали [индексацию]. Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». После этого пользователи соцсетей активно обсуждают, в каких обстоятельствах пригодится ответ премьер-министра России Дмитрия Медведева — оказалось, что практически в любых.

Скриншот страницы twitter.com/Buddy_Judge Шпана

Премьер-министр признал, что проблемы есть во всех регионах, но власти не могут взять и поднять пенсии только в одном субъекте страны. Видео его разговора появилось на YouTube 23 мая.

В сокращенном варианте «Денег нет, но вы держитесь» совет главы правительства взорвал социальные сети, появились мемы, которые уже вовсю репостятся и лайкаются с хештегами #денегнет, #вытамдержитесь. Особо предприимчивые граждане предложили пользователям соцсетей «правильно» подавать налоговую декларацию, а многие дают ответный совет премьер-министру: «Иногда лучше жевать, чем говорить».

Скриншот страницы vk.com/damedvedev Крым

Не остались равнодушными к нашумевшим словам и политологи, блогеры, публицисты.

«Многие смеются, а ведь это лозунг ближайшей пятилетки»- написал в Facebook политолог Константин Калачев.

«Нет денег на пенсии, отличного вам настроения, сказал лидер партии, потративший 490 млн рублей на отбор кандидатов»— прокомментировал общественный и политический деятель, публицист Николай Стариков.

Лидер группы Ленинград» Сергей Шнуров тоже не обошел стороной высказывание Медведева:

«На все случаи совет, средство от всех мер. Все нормально, денег нет — так сказал премьер!»

Скриншот страницы vk.com/s_shnurov Всё хорошо

Очень раздражённо реагировали граждане: плевались остротами, подсчитывали сколько же на каждую душу пенсионера копеек выделяют, кто-то успокаивал граждан лозунгами: «А в Китае-то совсем пенсии нет!».

Скриншот страницы twitter.com/twitted knitter Недержание

Даже люди пенсионного возраста не поленились прокомментировать в соцсетях поступок премьера :

«Пенсии позорные 30% от факта заработной пенсии за 37 лет стажа из них 23 года отработала в СССР до 1990 года. Пенсионное удержание 1% платила в ПФР, что получила — 30%. За что чиновники получают пенсии в 100 тыс. рублей в месяц? Простых людей обманывают на всем, им деньги есть, нам нет».

Скриншот страницы vk.com/sovietpenza Праймериз

В итоге из-за «горькой правды» досталось от народа и самому политику, и его однопартийцам, что, собственно, актуально и с прошедшими скандалами, и в свете предстоящих выборов в Госдуму.

Самообладанию главы правительства можно позавидовать. Не каждый политик способен отвечать на крики души избирателей с такой чёткостью и расстановкой, как Остап Бендер.