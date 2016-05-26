Киев, 27 мая, 2016, 00:54 — ИА Регнум. Киев расширит свой «список Савченко» в связи с вынесением Верховным судом Чечни обвинительного приговора участникам запрещённой в России украинской националистической организации УНА-УНСО Николаю Карпюку и Станиславу Клыху. Об этом 26 мая заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1».

vk.com Боевик УНА-УНСО в Чечне. 1990-е

Ранее глава МИД Украины осудил вынесенный российским судом приговор. «Россия освободила Савченко, но тут же осудила Карпюка и Клыха. Вот и вся российская политика в отношении наших политзаключенных», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая Верховный суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, которые обвинялись в участии в боевых действиях в республике в 1990-х годах, к 22,5 и 20 годам заключения в колонии строгого режима соответственно.