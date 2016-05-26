Москва, 27 мая, 2016, 01:42 — ИА Регнум. «Вся власть советам по наследию!», «Москве — статус исторического города» — под такими лозунгами собрались на митинге в центре Москвы представители общественных градозащитных движений. Активисты потребовали законодательно закрепить идею сохранения исторического облика города и учредить отдельный Совет по наследию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Митинг градозащитников в поддержку изменения статуса Москвы

26 мая на Суворовской площади в Москве прошел общегородской митинг в защиту исторического наследия столицы, организатором которого выступили представители движения «Архнадзор».

«Статус исторического поселения — лучший законодательный инструмент, который позволит городу защитить все, что требует защиты», — заявил координатор «Архнадзора» Константин Михайлов. Он убежден, что необходимо создать Совет по культурному наследию Москвы, который бы мог контролировать все действия, связанные с охраной исторического облика города.

В свою очередь, муниципальный депутат от Гагаринского и Юго-западного районов Москвы Елена Русакова отметила, что город в первую очередь нуждается не в новых постройках, а в сохранении исторических. «Все районы Москвы проектировались выдающимися архитекторами. В последние годы город достраивают зданиями, которые нам категорически не нужны. В Гагаринском районе мы сумели остановить все незаконные стройки. Уверена, что сможем добиться успеха и на Ленинском проспекте 38, где запланирован снос гостиницы «Спутник». Мы намерены победить», — заявила она.

По мнению депутата муниципального собрания ВМО Хамовники Александры Парушиной, также необходимо настаивать на увольнении недобросовестных чиновников. «Это не застройки уничтожают город, а исполнительная власть в лице Мосгорнаследия, которая занимается странной деятельностью. Они не справляются с должностными обязанностями, нам не нужны такие «охранители наследия», в результате чего город гибнет на глазах», — уверена она.

Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, в свою очередь, подчеркнул, что столичным властям не достает любви к вверенному городу. «У нашей власти есть одно желание — сделать большой красивый Шанхай, где будет все блестеть и сверкать. Нам нужно быть смелее в своих требованиях и остановить застройку столицы», — заявил парламентарий.

Собравшиеся заявили, что необходимо привлечь максимум внимания жителей конкретных районов к уничтожению местных памятников культурного наследия. Вспомнили и о недавнем громком скандале с попыткой изъять часть земель у Тимирязевской академии. Как отметила старший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры Тимирязевской академии Ксения Ястребова, что подобные действия — это прямое нарушение закона. «Мне очень горько, что вместо того, чтобы заниматься своими прямыми научными обязанностями, мы всем коллективом вынуждены защищать то, что не должно нуждаться в защите. Тимирязевская академия — памятник федерального значения, в границах которой строительство чего-то нового запрещено», — подчеркнула она.

Напомним, в соответствии с федеральным законом от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», историческим поселением является городское или сельское поселение, в границах территории которого расположены объекты культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места, а также иные культурные ценности, созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную или социально-культурную ценность. На данный момент такого статуса у столицы нет.