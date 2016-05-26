Вашингтон, 27 мая, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Претендент на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что обвинения Госдепартамента США в связи с делом об использовании ею личной электронной почты для деловой переписки не отразятся на её предвыборной кампании, передаёт агентство Reuters.

ИА REGNUM

По утверждению бывшего госсекретаря, аналогичным образом поступали и другие руководители внешнеполитического ведомства, и её ситуация не является прецедентом. «Могут выходить разные доклады, но ничего не изменилось», — заявила Клинтон.

Напомним, днём ранее газета The Washington Post опубликовала сведения из доклада главного инспектора по безопасности Госдепартамента США Стива Линика, который был направлен в Конгресс. В документе действия Хиллари Клинтон были названы «нарушением практики и политики» ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг бывшей первой леди, а ныне кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон разразился в марте 2015 года после того, как стало известно, что в период с 2009 по 2013 год, когда Клинтон руководила дипведомством, она отправляла письма не через специальную защищённую правительственную систему, а через личный электронный ящик.

После этого политик передала свою переписку — в общей сложности 55 000 электронных писем — Госдепартаменту США, который по решению суда обнародовал всё её содержание, за исключением секретных данных. Публикация переписки Клинтон была завершена 29 февраля этого года.

В начале мая стало известно, что Хиллари Клинтон в ближайшие два месяца может быть вызвана в суд для дачи показаний под присягой в рамках дела, связанного с её электронной перепиской. Также суд может допросить шестерых ближайших помощников и доверенных лиц Клинтон, работавших вместе с ней в Госдепартаменте. Соответствующее решение вынес окружной судья в Вашингтоне Эммет Салливан.