Санкт-Петербург, 27 мая, 2016, 00:40 — ИА Регнум. Сегодня, 27 мая, исполняется 313 лет со дня основания Санкт-Петербурга. В этот день в 1703 году на Заячьем острове в устье Невы по указанию Петра I был заложен первый камень будущей Петропавловской крепости, вокруг которой сложился новый город. С 1712 по 1918 год город на Неве был столицей России. За свою историю город трижды менял имя, и с 1991 г. вновь стал называться в честь святого апостола Петра.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петропавловская крепость

День города в Санкт-Петербурге традиционно начинается торжественной церемонией возложения цветов к памятнику Петру Великому. Так будет и в этот раз: в 10:00 цветы к Медному всаднику на Сенатской площади принесут губернатор Георгий Полтавченко, другие руководители городской исполнительной и законодательной власти.

В 11:30 торжественная церемония, посвященная Дню города, состоится на Государевом бастионе Петропавловской крепости, у памятного знака в честь основания Санкт-Петербурга. Кстати, бастион назван так, потому что Петр I лично участвовал в составлении проекта этого фортификационного сооружения и осуществлял надзор за строительством бастиона.

В 12:15 цветы в знак уважения к свершениям царя лягут на надгробие могилы Петра I в Петропавловском соборе Петропавловской крепости.

В Летнем саду, также появившемся еще при Петре, в полдень состоится праздник открытия фонтанов. Они заработают после выстрела пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В 14:00 для всех желающих пройдет бесплатная экскурсия по Летнему саду.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Репетиция концерта на Дворцовой площади

Главным событием и украшением Дня города-2016 станет гала-концерт «Классика на Дворцовой», который начнется в 21:00 и будет доступен и бесплатен для всех, кто придет на главную площадь Санкт-Петербурга.

Впервые в формате open-air в Петербурге выступит мировая оперная звезда, народная артистка России Анна Нетребко. В сопровождении Симфонического оркестра Михайловского театра она исполнит популярные произведения оперной классики. В концерте также примут участие Ольга Перетятько, Ильдар Абдразаков, солисты Большого театра, Мариинского театра, Московского театра Новая Опера, лауреаты международных конкурсов.

Помимо оперных исполнителей, на сцене у Зимнего дворца выступят артисты балета из Петербурга, Москвы и Берлина, хоровые коллективы, артисты буффонады.

Как обещают организаторы шоу «Классика на Дворцовой», они постараются создать для зрителей «атмосферу дворцового бала, внезапно выплеснувшего на Дворцовую площадь волшебный вихрь красок, звуков и движений».

Для тех, кто не сможет оказаться рядом со сценой, следить за происходящим будет нетрудно с помощью крупноформатных светодиодных экранов, которые будут установлены на Дворцовой площади.

Мероприятия в честь Дня города также продолжатся в предстоящие выходные, 28 и 29 мая.