Вологда, 27 мая, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Поставку газа вологодской ТЭЦ, являющейся активом ОАО «ТГК-2», ограничили в связи с долгом в 153 миллиона рублей перед поставщиком. Но этих объемов газа должно хватить, чтобы обеспечить горячей водой жилье и объекты социальной сферы Вологды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Газпром межрегионгаз Вологда».

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На это в ТГК-2 отметили, что уже завтра они все-таки ограничат поставки тепловой энергии для МУП «Вологдагортеплосеть», отапливающей областной центр. Причиной стал долг коммунального предприятия перед ТГК-2 в 245 миллионов рублей.

«Поскольку неплатежи МУП «Вологдагортеплосеть» являются первопричиной кризисной ситуации в теплоснабжении Вологды, вопрос погашения задолженности муниципального предприятия имеет решающее значение для нормализации процесса. Именно своевременное выполнение ВГТС платежных обязательств перед ТГК-2 определяет возможность расчетов ТГК-2 с поставщиком газа для Вологодской ТЭЦ», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре ТГК-2.

Газовики уже публично осудили угрозы ТГК-2 перекрыть тепло в Вологде.

«Если завтра в Вологде пропадет горячая вода, то это будет означать, что ТГК-2 ставит свои коммерческие интересы выше законных интересов жителей Вологды, добросовестных потребителей коммунальных услуг. Мы призываем руководство ТГК-2 не делать горожан заложниками своих интересов и обеспечить им положенное по закону горячее водоснабжение», — сообщил корреспонденту агентства замгенерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Александр Мельников.

Добавим, что сейчас помимо основного долга газовики планируют взыскать с ТГК-2 проценты за пользование чужими деньгами и пени. Они уже подали в суд три иска на общую сумму 7 миллионов рублей.