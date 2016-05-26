Москва, 27 мая, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT сообщает, что появление на параде в Москве в мае 2015 года основного боевого танка нового поколения «Армата» ознаменовало переход российских бронетанковых войск на систему качественно нового уровня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк «Армата». Парад Победы в Москве. 9 мая 2015 года

Эксперты НАТО признают превосходство Т-14 «Армата» над всеми существующими на данный момент системами танков как в армиях Североатлантического альянса, так и в мире в целом. В том числе над последними модификациями Leopard 2А7+ (Германия, 2010 год), AMX-56 Leclerc AZUR (Франция, 2006 год), M1A2 «Абрамс» SEP v.3 (США, 2015 год).

В целях наверстывания внезапно возникшего отставания, а также в качестве рекламы своих высоких технических и технологических возможностей, немецкий концерн Rheinmetall опубликовал информационное видео перспективного танка MBT Revolution.