Ижевск, 26 мая, 2016, 23:58 — ИА Регнум. Задолженность бюджетных организаций Ижевска в отношении теплоэнергетиков — Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС) — с начала текущего года увеличилась почти вдвое — с 71 млн до 137,5 млн рублей. Общий объем долга Ижевска составил 324 млн рублей, около 83% от суммы приходится на МАУ «ГЖУ-Управляющая компания в ЖКХ Ижевска», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ООО.

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С начала текущего года наблюдается сокращение общего объема задолженности города за теплоресурсы на 84 млн рублей. Долг Городского жилищного управления составил 187,4 млн рублей, сократившись с начала года на 150 млн рублей. «Но если проанализировать картину общей задолженности в разрезе должников, то нас она совсем не радует», — отметил директор по продажам Удмуртского филиала «Т Плюс» Константин Дзюин. «Администрация города, выплачивая долги ГЖУ перед ООО «УКС», активно накапливает финансовые обязательства в других бюджетных учреждениях. Есть здесь взаимосвязь или нет, судить не берусь. Но факт остается фактом», — пояснил он.

В то же время, в компании не намерены сокращать запланированные программы в рамках подготовки города к зиме. Теплоэнергетики рассчитывают, что администрация Ижевска проведет работу с должниками, а также в полном объеме оплатит долг Городского жилищного управления.

Напомним, долги потребителей Ижевска и Сарапула за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение перед ООО «УКС» по состоянию на 1 мая текущего года превысили 3,5 млрд рублей. Указанный объем задолженности более чем в семь раз превышает затраты, необходимые арендатору теплосетей для подготовки к следующему отопительному сезону.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на подготовку Ижевска к зиме 2016−2017 годов УКС планирует направить 498 млн рублей. На эти средства будет проведена замена 44 км трубопроводов и реконструкция 10 центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

С начала отопительного сезона 2015−2016 годов в Ижевске зарегистрировано 588 отключений теплоносителя, что больше показателя на аналогичную дату прошлого года на 76%. Количество проблемных ситуаций с подачей горячей воды увеличилось на 51% до 932 аварий. В 880 случаях исполнителем является ООО «УКС».

В отношении жителей Ижевска в связи с постоянными перебоями в подаче тепла и горячей воды зимой 2015−2016 был произведен рекордный перерасчет за услуги ненадлежащего качества. Объем компенсационных выплат составил в совокупности 46,5 млн рублей.