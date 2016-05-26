Киев, 26 мая, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко намерен участвовать в возрождении партии «Удар», поэтому бывший боксер попросил об отставке с поста лидера партии «Солидарность». Об этом телеканалу 112.ua сообщили источники в «Блоке Петра Порошенко».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Он (Кличко) хотел уйти сам, а тут подвернулся хороший повод, — отмечают собеседники. — Будем восстанавливать «Удар».

При этом источники издания отмечают, что говорить об окончательном прекращении сотрудничества БПП и «Удара» пока не следует.

«На данный момент в верхах считают, что поход отдельными колоннами в случае досрочных выборов позволит набрать больше голосов избирателей», — заявляют в партии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая градоначальник Виталий Кличко в ходе заседания Киевсовета заявил, что в ближайшее время покинет пост главы партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Бывший профессиональный боксер не назвал конкретной даты своего официального ухода с поста. Кличко лишь сообщил, что заявление уже находится на рассмотрении политсовета и съезда партии.

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