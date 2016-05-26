Севастополь, 26 мая, 2016, 23:30 — ИА Регнум. Как сообщили в пресс-службе ФАС, это позволит провести закупку лекарственных препаратов на конкурентных условиях и снизить их стоимость по итогам торгов. Компания также обратится в прокуратуру и суд высшей инстанции с исковым заявлением о нарушениях в процедуре организации аукциона на закупку медицинских препаратов в Севастополе с привлечением бюджетных средств.

Лаборатория

Напомним, что департаментом здравоохранения Севастополя на 16 мая 2016 года был назначен аукцион на закупку лекарственного набора «Бейодайм» для пациентов Севастопольского онкологического диспансера в количестве 30 упаковок. Стартовая цена аукциона составляла 9 647 783,40 рубля, исходя из стоимости одной упаковки «Бейодайм» — 321 592,78 рубля.

Компания BIOCAD считает, что аукцион необходимо было разбить на монокомпоненты, для того чтобы не ограничивать конкуренцию и сэкономить бюджетные средства. С таким предложением BIOCAD обратился в Севастопольский онкологический диспансер, однако диспансер отказал менять условия.

Дальнейшем шагом компании стала подача искового заявления в Севастопольский городской суд, который принял решение не в ее пользу. Тем не менее, позицию BIOCAD поддержало Крымское УФАС. 20 мая ведомство вынесло решение об отмене аукциона на набор «Бейодайм» в силу защиты закона «О конкуренции».

Отметим, что 28 апреля 2016 года в Московской области состоялись аукционы по препарату трастузумаб. В ходе конкурентных торгов падение стартовой цены контракта составило 35%.