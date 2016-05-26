Москва, 26 мая, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Вячеслав Володин напомнил о задаче, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию в декабре 2015 года «обеспечить безусловное общественное доверие к результатам выборов, их твердую легитимность». Первый замглавы администрации Президента отметил, что в решении этих задач важная роль, несомненно, принадлежит ЦИК РФ, а также региональным избиркомам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

При этом Вячеслав Володин напомнил, что по решению главы государства во вновь сформированном составе ЦИК расширилось присутствие непарламентских партий, и возрос статус их представителей. «Это закономерный итог реформы партийной системы России в 2012—2015 годах, в результате которой партийное пространство в стране стало более конкурентным и представительным», — передает ТАСС слова первого заместителя главы администрации Президента.

Отвечая на вопрос о прошедшем 22 мая во всех регионах страны внутрипартийном предварительном голосовании (праймериз) «Единой России», Вячеслав Володин отметил принципиальную важность того, что такая процедура позволяет сместить центр принятия решений из кабинетов в сторону диалога с обществом.

«Главная задача предварительного голосования как раз в том и состоит, чтобы самыми влиятельными в политике были не какие-то закулисные игроки и партийная бюрократия, а сами граждане, избиратели. Смысл праймериз состоит ровно в том, чтобы «открыть двери» в политику для новых лидеров, для всех представителей общества», — пояснил он.

При этом Вячеслав Володин подчеркнул важность предварительного голосования как механизма, который позволил «посмотреть на регионы через призму легитимности и открытости организации избирательного процесса».

По его словам, «по итогам праймериз есть понимание, какие регионы пока не до конца готовы работать на уровне современных требований к организации выборных процедур, злоупотребляют административным ресурсом, играют в технологии вместо того, чтобы заниматься политикой, работать в конкурентном поле».

«У нас есть время, чтобы серьезно обсудить проблему с теми регионами, которые задачу легитимности выборов или пока не осознают, или же игнорируют приоритеты легитимности избирательных процедур и доверия к результатам выборов», — отметил Вячеслав Володин.

Первый замглавы администрации Президента особо остановился на теме наблюдения на выборах как важном факторе обеспечения легитимности и доверия к ним. «Новый состав Центризбиркома проводит курс на усиление данного направления работы», — заявил Вячеслав Володин. Он добавил, что избиркомам надо не бороться с наблюдателями, а повышать качество своей работы.

По словам Вячеслава Володина, курс на конкуренцию, безусловно, добавляет работы и избирательным комиссиям, но вместе с тем очень важно, чтобы избиркомы оставались вне политики.

«А вот легитимность выборов — в первую очередь, задача всей системы избирательных комиссий — от ЦИК РФ до участковых избирательных комиссий», — напомнил первый заместитель главы администрации Президента РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 25−26 мая проходит совещание руководителей региональных избиркомов. «Мы должны обсудить все нюансы, предусмотреть на основе анализа все проблемы, с которыми нам придётся столкнуться, чтобы мы были в полной мере вооружены и готовы справиться с той задачей, которая перед нами стоит», — заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова журналистам в первый день работы совещания.