Рязань, 26 мая, 2016, 23:21 — ИА Регнум. Рязанский завод «Русская кожа» — хороший пример импортозамещения. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов по итогам посещения предприятия 26 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Рязанской области.

leather.ru Цех завода «Русская кожа»

26 мая в АО «Русская кожа» состоялось совещание на тему «Основные факторы развития кожевенно-обувной промышленности. Текущее состояние. Перспективы» с участием заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, первого заместителя председателя правительства Рязанской области Сергея Самохина, руководителей кожевенных и обувных предприятий ряда регионов РФ.

«Это суперсовременное предприятие, которое не просто развивается, используя новые технологии, но и ориентируется на экспорт. Процессы импортозамещения, которые сейчас активно протекают в нашей промышленности, невозможны без ориентации на внешние рынки, и этот завод — хороший показательный пример. Спрос на продукцию предприятия огромный и внутри страны и за рубежом, что не может не радовать», — отметил Виктор Евтухов.

«Мы субсидируем процентные ставки по кредитам, которые привлекаются для пополнения оборотных средств, на пополнение сезонных запасов сырья и материалов, на техническое перевооружение, — добавил замминистра. — У нас активно работает Фонд развития промышленности. Сейчас шесть предприятий получили кредиты под 5,5% годовых и одно из них как раз «Русская кожа». И еще один инструмент поддержки — это продвижение продукции, в том числе за счет активного участия наших предприятий в международных выставках». Кроме того, при министерстве промышленности и торговли РФ создан центр легкой промышленности с сильной научной базой, оборудованный специальной лабораторией, куда предприятия могут обратиться за консультациями.

Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин отметил, что на территории региона расположен ряд кожевенных предприятий, которые вносят существенный вклад в экономику области и страны, и в первую очередь, это «Русская кожа» — крупнейший производитель кожи в РФ.

«Для региона очень важно, что предприятие успешно реализует инвестиционные проекты», — сказал Сергей Самохин. Он подчеркнул, что кожзаводу со стороны региона оказывается вся необходимая поддержка.

«Это взаимодействие очень важно сегодня, когда ставка делается на собственные силы и ресурсы, — отметил первый зампредседателя правительства Рязанской области. — Кроме того, предприятие несет большую социальную нагрузку, обеспечивает рабочими местами большое количество жителей области. Очень важно, что кожзавод привлекает молодых специалистов. Они не уезжают искать заработки в столицу, а реализуют свой потенциал в регионе, работают на его экономику».

Продукция АО «Русская кожа» используется в обувной, галантерейной, мебельной, автомобильной, авиационной отраслях промышленности. Кроме того, Рязанский кожевенный завод является поставщиком кожевенных материалов, идущих на нужды ОПК. Продукция предприятия пользуется спросом как в России, так и за рубежом. Ее потребителями являются более 400 компаний-клиентов.

Сегодня АО «Русская кожа» отметила 100-летие со дня образования. В торжественной церемонии приняли участие министр промышленности, инновационных и информационных технологий региона Михаил Пронин, министр экономического развития и торговли Рязанской области Светлана Горячкина, заместитель председателя областной думы Михаил Кривцов, глава администрации Рязани Олег Булеков, руководители, сотрудники и ветераны АО «Русская кожа», представители зарубежных компаний — партнеров предприятия.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов зачитал приветствие, которое в адрес трудового коллектива направил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В поздравлении, в частности, говорится: «За всю вековую историю ваш завод динамично развивался в соответствии с требованиями времени, стал одним из ведущих кожевенных предприятий страны. Сегодня «Русская кожа» является уникальным производством, оснащенным самым современным оборудованием, где автоматизированы практически все технологические процессы. Благодаря этому, здесь выпускаются разнообразные коллекции кож для изготовления обуви, одежды, галантереи, мебели, которые постоянно обновляются с учетом самых передовых тенденций моды и дизайна. Высококачественная продукция завода отвечает всем отраслевым и международным стандартам, а главное — пожеланиям самых взыскательных покупателей. Высокие награды, которые вы неизменно получаете на авторитетных смотрах, — яркое тому подтверждение. За каждым из этих достижений труд тысяч сотрудников, настоящих профессионалов, которые ответственно относятся к своему делу. Уверен, что вы и дальше будете трудиться с полной самоотдачей, добиваться новых успехов».

Сотрудников и ветеранов предприятия от имени губернатора Рязанской области Олега Ковалева поздравил с юбилеем первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин. «Кожзавод стал брендом нашего региона. Это предприятие, на котором трудится много рязанцев. Его продукция широко востребована во многих отраслях промышленности. У завода очень большой потенциал, уверен, что он будет успешно реализовываться», — подчеркнул Сергей Самохин.