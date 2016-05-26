Вашингтон, 26 мая, 2016, 23:20 — ИА Регнум. Власти США не поддерживают идею референдума о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации. Об этом, как передает RT, заявил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

«Мы (власти США) поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии, — сказал он. — И это включает Южную Осетию».

При этом Тонер добавил, что Вашингтон не признает любые попытки Южной Осетии получить суверенитет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Южной Осетии состоится референдум, на котором жители республики примут решение по поводу присоединения к России. Президент республики Леонид Тибилов и председатель парламента Анатолий Бибилов подписали соответствующее заявление.

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