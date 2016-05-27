Москва, 27 мая, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко все более отдаляется от России, что начинает угрожать национальным интересам государства Российского, поскольку Россия по ряду военных комплектующих продолжает зависеть от столь уклончивого соседа.

МБР «Ярс»

Военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян размышляет об угрозах возможного отказа Белоруссии поставлять России необходимые комплектующие и призывает военное руководство страны уже сейчас начать импортозамещение по ряду важных компонентов.

Наиболее яркий и горький пример для России — это фашистский переворот на братской Украине. Пришедшая к власти хунта запретила своим производителям поставлять в Россию некоторую продукцию, из-за чего был сорван ряд военно-морских контрактов.

Если, например, по каким-либо причинам Белоруссия перестанет поставлять в Россию шасси для МБР, гособоронзаказ может быть сорван на несколько лет, что может привести к отсутствию поставок МБР «Ярс», убежден эксперт.

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