Москва, 26 мая, 2016, 22:59 — ИА Регнум. В Москве на территории предприятия произошел взрыв газового баллона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

forumhouse.ru Газовый балон

ЧП произошло в четверг, 26 мая, на Амурской улице. По предварительным данным, в результате хлопка при проведении сварочных работ получили ушибы трое сотрудников предприятия.

«МОЭК выясняет причины инцидента на Амурской улице», — сказал сотрудник пресс-службы.

Другие подробности пока неизвестны.