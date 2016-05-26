Париж, 26 мая, 2016, 22:51 — ИА Регнум. Французский суд оправдал бывшего командира Иностранного легиона, который принимал участие в запрещенных антимигрантских протестах в Кале, передает Business Insider.

elnuevoherald.com Франция

Судья соседнего города Булонь-сюр-Мер постановил, что четырехзвездный генерал Кристиан Пикмаль фактически собирался покинуть митинг после предупреждений полиции и снял с него арест, наложенный 6 февраля.

В феврале вместе с 150 другими французами 75-летний бывший глава корпуса Иностранного легиона вышел на демонстрацию в знак протеста против «небезопасности, вызванной присутствием большого количества мигрантов» в городе Кале. Они призывали «спасти нашу страну, нашу культуру, наше будущее».

Акция протеста была организованна антиисламски настроенным движением «Пегида». Они прошли за несколько недель до того, как французские власти отдали приказ о демонтаже импровизированного лагеря беженцев «Джунгли» на севере Франции. Оттуда через пролив Ла-Манш мигранты собирались попасть в Великобританию.