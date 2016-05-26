Киев, 26 мая, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Граждане Украины Николай Карпюк и Станислав Клых, которые приговорены Верховным судом Чечни к длительным срокам заключения, являются политзаключенными и должны быть освобождены по Минским договоренностям. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с адвокатами Надежды Савченко Марком Фейгиным и Николаем Полозовым.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«И за них мы будем бороться, — цитирует Порошенко его пресс-служба. — Приложим максимум усилий для того, что они вернулись в Украину».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая Верховный суд Чечни вынес приговор двум гражданам Украины Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, которые обвинялись в участии в боевых действиях в республике в 1990-х годах.

Известно, что суд приговорил Клыха к 20 годам колонии строгого режима, а Карпюка к 22,5 года колонии строгого режима.

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