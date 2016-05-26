Кале, Франция, 26 мая, 2016, 22:22 — ИА Регнум. В импровизированном лагере в городе Кале на севере Франции произошли ожесточенные столкновения между афганскими и суданскими мигрантами. Сожжены несколько бараков, передает The Associated Press.

vegchel.ru Лагерь беженцев в Кале, Франция

Представитель французской полиции Стив Барбет сообщил AP, что около 300−400 беженцев вступили в драку у пункта раздачи еды. Причина противостояния остается неизвестной. Сорок человек ранены, но их жизни не грозит опасность.

Через час мигранты подожгли несколько самодельных хижин. Пожар потушили прибывшие на место 70 пожарных. Полиция ведет расследование инцидентов.