Париж, 26 мая, 2016, 22:13 — ИА Регнум. Результаты игр второго с участием россиян:

Horia Varlan Мячи для игры в теннис

[[[flag-jp]]] Кеи Нисикори (Япония) — [[[flag-ru]]] Андрей Кузнецов 3:0 (6:3 6:3 6:3)

(Япония) — Андрей Кузнецов (6:3 6:3 6:3) [[[flag-ru]]] Теймураз Габашвили — Бенуа [[[flag-fr]]] Пер (Франция) 3:1 (6:3 6:2 3:6 6:2)

— Бенуа Пер (Франция) (6:3 6:2 3:6 6:2) [[[flag-ru]]] Светлана Кузнецова — [[[flag-gb]]] Хитер Уотсон (Великобритания) 2:0 (6:1 6:3)

— Хитер Уотсон (Великобритания) (6:1 6:3) [[[flag-us]]] Шелби Роджерс (США) — [[[flag-ru]]] Елена Веснина 2:0 (6:4 6:2)

(США) — Елена Веснина (6:4 6:2) [[[flag-tr]]] Чагла Буюкакчай (Турция) — [[[flag-ru]]] Анастасия Павлюченкова 1:2 (3:6 6:4 1:6)

Чагла Буюкакчай (Турция) — (3:6 6:4 1:6) [[[flag-ru]]] Екатерина Макарова — [[[flag-be]]] Янина Викмайер (Бельгия) 1:2 (6:2 2:6 2:6)

Екатерина Макарова — (Бельгия) (6:2 2:6 2:6) [[[flag-fr]]] Виржини Раззано (Франция) — [[[flag-ru]]] Дарья Касаткина 1:2 (6:3 1:6 3:6)

Из других результатов можно отметить вторую победу Энди Маррея, и снова в пяти партиях. В первом круге он в течении двух дней сражался с чехом Радеком Штепанеком и выиграл 3:2, а во втором переиграл француза Матиса Буржес таким же счётом. Обычно лидеры рейтинга, к которым относится Маррей, проходят первые круги с меньшими усилиями. Ещё можно выделить победут француза Жо-Уилфрида Тсонга над киприотом Маркосом Багдатисом со счётом 3:2 в матче, в котором Багдатис вёл по сетам 2:0.

В третьем круге россиянки Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченковавстретятся друг с другом.