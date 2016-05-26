Саранск, 26 мая, 2016, 22:07 — ИА Регнум. На очередной сессии Госсобрания Мордовии были согласованы кандидатуры новых членов правительства республики. Новые назначения озвучил глава региона Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

rusmap.net Государственное Собрание Республики Мордовия

Так, на смену заместителю председателя правительства — министру торговли и предпринимательства Владимиру Руженкову пришел 38-летний Дмитрий Иванов, ранее являвшийся директором по развитию АУ «Технопарк-Мордовия».

На должность вице-премьера — министра строительства и архитектуры вместо Евгения Терелова назначен его первый заместитель — 35-летний Виктор Цыганов.

Кресло вице-премьера, курирующего энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство займет бывший генеральный директор ЗАО «Ватт» в Саранске 41-летний Игорь Чадов. До настоящего момента в этой должности трудился Евгений Дергунов.

В правительстве отметили, что новые вице-премьеры достаточно молоды, но имеют за плечами богатый практический опыт.