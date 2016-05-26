Львов, Украина, 27 мая, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловскийрассказывает о череде просто-таки вопиющих событий, произошедших в регионах Украины только за минувшую неделю.

Болото

Попойка, закончившаяся истязаниями «побратима» в карательном формировании «Азов»… Которые, скорее всего, останутся безнаказанными: жертва боится назвать своих мучителей.

Контрабанда необработанного леса — на Львовщине остановили состав, в котором везли на Запад оставшуюся на Украине древесину, которую охотно перерабатывали на специально построенном для этого в Румынии заводе граждане Австрии.

В Закарпатье возмущены желанием киевских властей пресечь контрабанду в этих местах, которая ни много ни мало кормит регион…

Куда ни кинь — всюду клин.

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