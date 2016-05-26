Тбилиси, 26 мая, 2016, 22:05 — ИА Регнум. 26 мая Грузия отметила юбилейную дату — 25-летие восстановления независимости. Праздничные мероприятия, как и предыдущие несколько лет, содержали военный компонент, но и в этом году обошлись без военного парада.

Флаг Грузии

Празднование Дня независимости в Тбилиси началось с церемонии принесения присяги, а принимал ее президент Георгий Маргвелашвили.

В своем обращении к участникам церемонии и всему народу президент поздравил сограждан как в Грузии, так и в Абхазии и Южной Осетии, с Днем независимости, почтил память тех, кто погиб в борьбе за независимость, и подчеркнул, что именно 25 лет назад Грузия начала шествие по пути от независимости к свободе.

«Движение к свободе означает, что мы создадим общество свободных людей. Свободный человек свободен не только сам, но и уважает свободу других. Именно такое общество мы и должны создать!» — подчеркнул президент и пояснил, что необходимо создать общество, в котором будет защищена свобода каждого человека.

Церемония принесения присяги параллельно Тбилиси прошла в пяти регионах страны — Кахети, Самегрело, Самцхе-Джавахети, Имерети и Аджарии.

С обращениями к участникам торжественной церемонии кроме президента также выступили премьер-министр Георгий Квирикашвили и министр обороны Тинатин Хидашели.

После церемонии присяги на площади Свободы в Тбилиси состоялось шествие военных оркестров, в котором вместе с грузинским принимали участие военные оркестры Военно-воздушных сил США и парашютно-десантного полка Великобритании.

На площади Свободы в течение дня проходила выставка военной техники, на которой были представлены и привезенные в Грузию специально для учений «Достойный партнер» из США танки Abrams типа M1A2 и боевые машины пехоты Bradley.

С Днем независимости президента и правительство Грузии поздравили зарубежные коллеги. Поздравительные послания поступили от короля Швеции, папы Римского, президентов Казахстана, Туркмении, Франции и других стран.

Не забыл поздравить соотечественников с Днем независимости и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне — губернатор Одесской области. На своей странице в соцсети Facebook он написал: «Поздравляю вас с Днем независимости! В этом году мы последний раз встречаем главный национальный праздник без парада!»

При правлении Михаила Саакашвили в День независимости в Тбилиси в обязательном порядке проходил военный парад. Он состоялся даже 26 мая 2011 года, после жестокого разгона митинга оппозиции, в результате которого погибли несколько человек, а десятки пострадали и получили телесные повреждения различной степени тяжести. И лишь 26 мая 2012 года военный парад решением Михаила Саакашвили был проведен в Кутаиси, так как после парламентских выборов 2012 года именно в этот город переехал на работу парламент страны.

Пришедшая к власти в результате парламентских выборов 2012 года коалиция «Грузинская мечта» от практики военных парадов отказалась, но в День независимости традиционно проходит церемония принесения новобранцами присяги.