Вашингтон, 26 мая, 2016, 21:58 — ИА Регнум. У побережья штата Северная Каролина спасли пилотов двух военных самолётов F-18, которые рухнули в Атлантический океан. Об этом, как передает RT, сообщил представитель Пентагона Питер Кук.

jjalbox.com Катапультирование с f18x

«Все члены экипажа были благополучно эвакуированы, — говорит он. — Их (пилотов) везут в медицинские учреждения для обследования».

По предварительным данным, столкновение двух воздушных судов произошло во время обычного тренировочного полета. После столкновения летчиков подобрало торговое судно, а затем их передали сотрудникам Береговой охраны.

В настоящее время спасательные службы пытаются установить точное местоположение упавших истребителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая у побережья штата Северная Каролина разбились 2 американских истребителя-бомбардировщика F-18 Super Hornet. Четверо летчиков, которые находились на борту боевых самолетов, успели вовремя катапультироваться.

Читайте также: Два истребителя столкнулись в Северной Каролине