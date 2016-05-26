Йошкар-Ола, 26 мая, 2016, 21:39 — ИА Регнум. В марте 2016 года семерых учащихся одной из сельских школ Марий Эл в возрасте от 13 до 17 лет госпитализировали в Звениговскую центральную районную больницу. Проведенные обследования показали, что подростки отравились лекарственным препаратом группы бензодиазепинов, а именно, высокоактивным транквилизатором, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

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Препарат приобрел один из детей в аптечном пункте ЗАО «Аптека №3» села Кужмара. Заведующая аптечным пунктом неправомерно продала несовершеннолетнему лекарственный препарат без рецепта. После его употребления во время уроков подростки почувствовали недомогание. Несколько дней дети находились на лечении.

По данному факту прокуратора внесла представления в адрес руководителя районного отдела образования и руководителя аптечной организации. Директор школы, в которой учатся подростки, привлечен к дисциплинарной ответственности.

В отношении ЗАО возбудили дело об административной ответственности по ч.1 ст.14.4.2 КоАП РФ («Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств»). По итогам рассмотрения, юридическое лицо признано виновным и оштрафовано на 20 тыс. рублей.