Киев, 26 мая, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили резко высказался по поводу обысков, которые провели 26 мая сотрудники Генпрокуратуры и СБУ в здании Одесской областной государственной администрации (ОГА).

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«С ума посходили все, — говорит бывший президент Грузии. — Таких вещей прокуратура Северной Кореи не делает уже давно. Вообще уже у них крыша поехала. И они заперли наших сотрудниц, которые испуганные дрожали там. Автоматчики стояли над их головой — какие-то «швондеры».

При этом губернатор Одесской области добавил, что он уже обсудил ситуацию в Одессе с генеральным прокурором страны и «потребовал у него немедленно отозвать эту шваль», передает НТВ.

Напомним, 26 мая сотрудники ГПУ и СБУ пришли с обыском в кабинет и дом советника Саакашвили и бывшего генконсула Грузии Теймураза Нишнианидзе.

По некоторым данным, следователи проводили обыски в рамках уголовного дела о незаконных операциях по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) должностными лицами генерального консульства Грузии в 2012—2013 гг.