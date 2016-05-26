Уфа, 26 мая, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Велосипедисты-любители, участвовавшие 22 мая в «Дне 1000 велосипедистов», с недоумением восприняли обвинения в вандализме со стороны администрации Уфы. Как заявили ИА REGNUM участники мероприятия, обвинения в вандализме более чем нелепы, так как акция, в которой принял участие глава республики, сопровождалась повышенным вниманием силовиков.

Михаил Блинов Велодорожки по-уфимски

«Во время «Дня 1000 велосипедистов» в городе орудовали вандалы! — утверждают в информационно-аналитическом управлении мэрии Уфы. — На склоне уфимского амфитеатра, где проходил финальный сбор велосипедистов, от хулиганских действий неизвестных лиц серьезно пострадали системы искусственного освещения и полива. Городскому хозяйству нанесен значительный ущерб, который предварительно оценивается в сотни тысяч рублей».

В ходе совещания по развитию велоинфраструктуры, состоявшегося 26 мая в муниципалитете, градоначальник Уфы Ирек Ялалов призвал присутствующих представителей велодвижения республики обратить особое внимание на воспитание культуры поведения среди велосипедистов.

Руководитель ООО «Велотерра» Айдар Камилов сообщил, что определенная работа с велосипедистами ведется: например, организацией роздано около 2,5 тыс. брошюр, рассказывающих об особенностях правил дорожного движения для велосипедистов. Планируется, что брошюры будут раздаваться в магазинах всем, кто приобретает новый велосипед.

В качестве одной из мер воздействия на велохулиганов на совещании прозвучало предложение организовать велодружину, которая бы следила за порядком при проведении массовых мероприятий.

«У нашей мэрии достаточно странное отношение и к природному амфитеатру, и к велосипедистам, — считает уфимец Михаил Еленин. — Начнем с того, что в сентябре 2013 года мэрия вознамерилась уничтожить это место, заявив, что дно и склоны этого природного углубления будут засажены елками, и концерты на открытом воздухе там проводиться больше не будут».Как ранее писало ИА REGNUM, только вмешательство широкой общественности предотвратило эти планы.

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По мнению общественников Уфы, городские власти, рапортуя о вводе все новых и новых километров велодорожек, порой лукавят. «Поскольку дорожки не строятся, а рисуются на уже существующих тротуарах, встречаются тупики, велодорожки внезапно обрываются, — напоминает Михаил Блинов. — Часто случается так, что дорожку рисуют поверх выбоин и грязи. Уфимским велосипедистам ради хоть какой-то инфраструктуры приходится соглашаться на это качество проектов и работ».

«С одной стороны, мэрия носится с велодорожками, как с писаной торбой, а с другой — занимается чем-то похожим на показуху, — настаивает Михаил Еленин. — Что касается 22 мая в Амфитеатре, то там было полно и полицейских, и праздношатающихся, к велосипедистам никакого отношения не имеющих. И если мэрия что-то там упустила или запустила, то проще всего обвинить во всем велосипедистов».

«Я был в Амфитеатре 22 мая, и никакого безобразия там не заметил, — отметил лидер уфимской группы «Via Chappa» Илья Тавлияров. — Если мэрии угодно обвинить в вандализме именно велосипедистов, пусть назовут конкретные фамилии людей, совершивших конкретные правонарушения».