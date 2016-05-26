Палермо, Италия, 26 мая, 2016, 21:09 — ИА Регнум. За сегодняшний день (26 мая) в Средиземном море спасены около 4000 мигрантов в ходе 22 отдельных операций, передает Al-Arabiya со ссылкой на береговую охрану Италии.

Крик о помощи

Командир ВМС Италии Козимо Никастро говорит, что нелегальная миграция может достичь максимума, принимая в расчет последние рекордные показатели до 6000 в течение двух дней.

Напомним, ранее ряд экспертов и высокопоставленных лиц в ЕС предупреждали о том, что в ближайшее время транзитом через Ливию в Европу могут хлынуть до 1 млн беженцев. Причины активизации южно-средиземноморского маршрута — улучшение погодных условий, ужесточения контроля на греческо-турецкой границе, а также продолжающаяся гражданская война в Ливии. Последние тренды подтверждают опасения еврочиновников.