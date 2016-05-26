Берлин, 26 мая, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Испытывающая финансовые проблемы Air Berlin может надеяться на очередную помощь из Аравии, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Andy Mitchell Самолет авиакомпании Air Berlin

Крупнейший акционер немецкой авиакомпании — Etihad Airways готов предоставить ей очередной кредит. Эмиратская корпорация пока не сообщает о размере ссуды. В 2015 году Air Berlin потеряла 447 млн евро. из-за невыгодного хеджирования против колебаний цен на нефть, которые резко упали.

Привлеченные с помощью инвесторов $500 млн пойдут на капитальные затраты, самолетный парк и «в случае необходимости рефинансирование соответствующих авиакомпаний», говорится в заявлении Etihad. Кредиты компания из ОАЭ рассматривает не только для немцев, но и для других своих партнеров, как Alitalia, Air Serbia и Air Seychelles.