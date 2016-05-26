Киев, 26 мая, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Проект по строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива экономически выгоден Украине, заявил на конференции 26 мая министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Напомним — данный проект должны реализовать НАЭК «Энергоатом» и американская компания Holtec International, которая осуществляет поставку специального оборудования для сухого хранения отработанного ядерного топлива, его транспортировки, а также соответствующих технологий.

«Это не только высокоэкономичный проект, который окупится практически за 2 года, но и возможность отказаться от услуг России», — сказал министр.

Отметим, что в Киеве планируют сдать хранилище в эксплуатацию в 2017 году.