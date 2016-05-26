Минск, 26 мая, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Парламентарии Белоруссии и Грузии могут оказать значительное влияние на развитие двусторонних экономических связей. Об этом заявил зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Виктор Гуминский на переговорах с председателем парламента Грузии Давидом Усупашвили 26 мая в Минске.

house.gov.by Виктор Гуминский и Давид Усупашвили

По мнению Гуминского, совместными усилиями белорусские и грузинские парламентарии способны оказать значимое содействие расширению двусторонних торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических и культурных связей. Стороны заявили о необходимости более активного содействия парламентариями реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе обмена визитами на высшем и высоком уровнях, передаёт белорусское госинформагентство БелТА.

В свою очередь Усупашвили акцентировал внимание на перспективах развития межпарламентского диалога как на двусторонней основе, так и в формате международных организаций. Как отмечается, в целом шла речь о необходимости проведения в будущем последовательной политики в развитии отношений между законодательными органами двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года товарооборот Белоруссии и Грузии составил около $45 млн. Белоруссия экспортирует в Грузию продукцию машиностроения, пищевой промышленности и лекарства, а Грузия — вина и сухофрукты. Особое внимание Минск и Тбилиси уделяют развитию туризма. При этом белорусы активно посещают не только грузинские курорты, но и абхазские.

Напомним, в ходе «августовской войны» 2008 года Александр Лукашенко занял выжидательную позицию, хотя Белоруссия является формальным военно-политическим союзником России. Он не сдержал своего слова и не подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, наоборот — предоставил государственные СМИ Белоруссии для выступлений Михаила Саакашвили, ныне находящегося в розыске за совершение уголовных преступлений во время своего правления в Грузии. Лукашенко также поддержал государственный переворот на Украине и установил тесные связи с новым киевским руководством, захватившим в феврале 2014 года власть при помощи правительств Запада и развязавшим гражданскую войну на Украине, где Саакашвили руководит Одесской областью.

Официальный Минск не теряет интереса к портам Грузии и Украины, надеясь с помощью «восточных партнёров» диверсифицировать свой экспорт и извлечь выгоды из китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути».